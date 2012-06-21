Фотограф Сергій Гащак зі Славутича встановив приховані камери у Чорнобильській зоні. Камери все літо фотографували усі рухомі об'єкти. Світлини можна переглянути на ресурсі Chornobyl.in.ua, повідомляє Українська правда.
У чорнобильських лісах можна натрапити на рідкісні види беркутів, чорних лелек, сірих журавлів, подивитися на рисей, диких кабанів, лосів, річкових видр, косуль.
Світлини Сергія Гащака зафіксували сутички оленя та вовка та життя інших тварин, за якими рідко можна спостерігати у дикій природі в Україні.