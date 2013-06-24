Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Гаелем Вейсьєром. Співрозмовники зосередилися на тому, як зробити співпрацю між Україною та Францією в секторі соціальної політики ще більш дієвою. Це стосується соціального захисту, реінтеграції ветеранів, підтримки людей з інвалідністю та дітей, а також зміни підходів до пенсійного забезпечення.

Міністр подякував Франції за послідовну підтримку і наголосив, що розвиток системи соціальних послуг на рівні громад — один із ключових пріоритетів державної політики, адже саме від цього залежить доступність і ефективність підтримки для кожної людини.

У фокусі роботи міністерства залишаються ключові реформи, спрямовані на підвищення ефективності системи соціального захисту. Серед них підтримка дітей з інвалідністю в межах Європейської дитячої гарантії, розвиток професійної підготовки соціальних працівників як головної умови надання якісних соціальних послуг та формування фінансово стійкої пенсійної системи.

Окрему увагу міністр приділив розвитку мережі єдності, зокрема актуальності відкриття центрів єдності за кордоном. Нині у Франції перебувають понад 90 тисяч українців, і держава зацікавлена в тому, щоб підтримувати з ними зв’язок через соціальну підтримку, культуру та освіту.

Гаель Вейсьєр підтвердив намір розширювати співпрацю в сегментах європейської інтеграції та соціальних реформ, зокрема щодо децентралізації послуг, удосконалення пенсійної системи і впровадження нових підходів до соціальної підтримки ветеранів. Важливий складник підтримки — фінансова допомога через Управління верховного комісара ООН у справах біженців, яка вже перевищила 73 мільйони євро, повідомляє Мінсоцполітики.