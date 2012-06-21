На тлі значного поліпшення епідеміологічної ситуації у Франції прем'єрміністр Едуар Філіпп оголосив про «другу фазу» пом'якшення карантинних заходів, яка повинна розпочатися з 2 червня.
Зокрема, скасовано обмеження, що діяли протягом останніх трьох тижнів, на пересування громадян на поїздки понад 100 кілометрів від місця проживання.
Практично вся територія країни відтепер знаходиться в так званій «зеленій» зоні з стійко сприятливою епідеміологічною обстановкою. Лише кілька регіонів, включаючи столичний Іль-де-Франс, а також деякі заморські території пофарбовані в «помаранчевий» колір — там ситуація, маючи позитивну тенденцію, поки залишається недостатньо стабільною.
Власникам ресторанів, кафе і барів, які зазнали величезних збитків через карантин, що тривав два з половиною місяці, дозволено відкрити свої заклади з 2 червня.
У «зелених» департаментах вони зможуть розпочати приймати клієнтів при дотриманні низки санітарних заходів. Так, відстань між столиками має бути більше одного метра, а весь персонал зобов'язаний носити медичні маски.
Що стосується «помаранчевих» зон, куди входить і Париж, то там дозволено тільки відкриті тераси кафе і ресторанів.
З 2 червня парижани, нарешті, отримають доступ до Люксембурзького саду і до сотні інших парків, садів і скверів столиці, що вельми до речі — погода стоїть по-справжньому літня — плюс 27-28 градусів, а на сонці і того більше.
У «зелених» зонах будуть відкриті всі пляжі, музеї, басейни, спортивні зали, театри. У «помаранчевих» це станеться, швидше за все, лише ближче до кінця червня.
Кінотеатри поки залишаються закритими всюди, але вже оголошено, що ця заборона буде знята 22 червня, коли стартує «третя фаза» скасування антикоронавірусних обмежень.
Прем'єрміністр також повідомив про те, що кордони Франції залишаються закритими щонайменше до 15 червня. Проте він підкреслив, що Париж виступає за те, щоб з цієї дати відкрити кордони між усіма країнами-членами Євросоюзу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»