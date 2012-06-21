Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Франція збирається відкрити свої кордони з іншими європейськими країнами з 15 червня. Про це заявив прем’єрміністр країни Едуард Філіп під час пресконференції.
«Деякі європейські країни вирішили відкрити свої кордони раніше від інших, і я поважаю це рішення. Але ми маємо свій власний темп, тому вважаємо, що правильний час для відкриття нашої країни, —15 червня», — заявив очільник французького уряду. Євросоюз також заявив, що з цієї дати відбудеться офіційне відкриття його внутрішніх і зовнішніх кордонів. Едуард Філіп повідомив, що Франція не вводитиме обов’язкового карантину для приїжджих, проте наголосив, що не виключає застосування принципу взаємності у випадках, коли інші європейські країни закриють свої кордони для французів або введуть щодо них вимогу карантину.
Окрім цього, з наступного тижня Франція суттєво послабить карантинні заходи. У так званих «зелених зонах», де поширення коронавірусу перебуває під повним контролем, відкриють кафе та ресторани. Максимальна кількість людей, яким дозволяється сидіти за одним столом, повинна не перевищувати 10 осіб, а відстань між столиками має становити один метр. Французам також дозволять вільно подорожувати по всій території країни.
Тим часом, нижня палата французького парламенту затвердила проект додатків, які відстежуватимуть контакти хворих на коронавірус, повідомляє видання Euroactive. Франція та Велика Британія вирішили зберігати ці дані у спеціальній централізованій базі, стверджуючи, що це значно полегшить владі завдання з контролю за поширенням хвороби і дасть можливість запобігти новим випадкам коронавірусу.