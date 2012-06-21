Всесвітні туристичні потоки не демонструють уповільнення, а навпаки додали 6,8% в порівнянні з минулим роком. Такі дані оприлюднені в доповіді Всесвітньої туристичної організації, повідомляє CNN.
Крім цього в документі наводяться дані про найпопулярніші туристичні напрямки. Так третє місце в рейтингу займають США, куди приїжджає щорічно 75,9 млн туристів. На другому місці – Іспанія з показником 81,8 мільйонів туристів. А перше місце посіла Франція, яку відвідали 86,7 мільйонів чоловік.
У п'ятірку також увійшли Італія і Китай.
А ось Єгипет, Того, Сан-Марино, В'єтнам і Грузія очолили рейтинг найбільш швидкозростаючих напрямів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»