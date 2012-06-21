Французька компанія поштового зв'язку La Poste випустила дві марки «Рік пацюка» на церемонії, що проходив минулої суботи на честь китайського Нового року за місячним календарем.
Ініціатива випускати китайські марки зодіаку зародилася у 2005 році. З того часу щороку французька поштова служба святкує китайський Новий рік, випускаючи марку із зображенням тварини зодіакального року.
Китайська астрологія налічує 12 фігур тварин, і щур є першою в серії, що представляє багатство і проникливість в китайській культурі.
Цього року марки розроблені паризьким китайським художником Чен Цзян Хонгом. На першій панелі з 400 000 марок зображена щур з лотосом, а в другому наборі, що містить 325 000 примірників, зображено щура-наречену, заснована на китайському фольклорі.
Нові марки з'являться в продажу 20 січня під французьких поштових відділеннях і на сайті компанії поштового зв'язку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»