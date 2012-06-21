Джерела у французькому уряді розповіли, що країна має намір схвалити поправки до газової директиви Євросоюзу (EC).
Про це пише Sueddeutsche Zeitung.
Як зазначається, директива поширює основні принципи, що визначають регулювання європейського газового ринку, на трубопроводи за межами ЄС. Вони стосуються і «Північного потоку - 2».
За словами джерел, вони вважають, що проект призведе до виникнення «стратегічних проблем» для жителів Європи.
«Ми не хочемо посилювати нашу залежність від Росії і тим самим завдавати шкоди інтересам країн ЄС, таким як Польща і Словаччина», – сказало джерело.
Уточнюється, що це означає, що французька сторона виступить проти проекту.