У Франції закликають відмовитися від російської та китайської вакцин. У Міністерстві закордонних справ закликають громадян довіряти тільки перевіреним вакцинам.

Про це заявив держсекретар при МЗС Франції Клеман Бон, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал Francе 2.

За його словами, громадяни повинні отримувати тільки ті вакцини, в дієвості яких керівництво країни впевнене. За його словами, таких препаратів, визнаних у Франції і Європі, а також в ряді інших країн, всього чотири.

"Що ж до ряду інших вакцин, зокрема російських і китайських, Франція каже своїм партнерам: "Будьте обережні, скажіть "ні" цим вакцинам", - сказав політик.