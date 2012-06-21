Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
На Вінниччині, яка є лідером в державі з виробництва сільськогосподарської продукції, предметно переймаються питаннями подальшого розвитку агропромислового комплексу, який становить основу економіки області. Зокрема, у контексті спільного з французьким технопарком VITAGORA проєкту, планується створити агрокластер за участю промислових компаній та сільськогосподарських виробників.
«Здійснення проекту дасть можливість місту Вінниці та області загалом розвинути економічну діяльність в агропромисловій галузі та вийти на новий рівень міжнародного співробітництва», – зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Здітовецький.
Вінничани налагодили тісну співпрацю із метрополією Діжон, регіоном Бургундія – Франш – Конте та кластером VITAGORA. Передбачається, що створення агрокластеру в області підвищить її експортний потенціал, сприятиме пошуку нових ринків збуту готової продукції за кордоном. Покращиться обмін досвідом з агроекології та сільськогосподарського машинобудування. Загалом це широка платформа для співробітництва.
Також важливий напрям співпраці з французькою стороною – створення агрохабу задля обміну науково-дослідними напрацюваннями тощо. За інформацією заступника міського голови Андрія Очеретного, Вінницький національний аграрний університет залучається до співпраці та здатний надати свою навчальну базу для агрохабу.