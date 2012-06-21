Київ і Париж втілюють проєкт із постачання питної води у Маріуполі. На кошти, надані французьким урядом, у приморському місті буде збудовано сучасну фільтрувальну станцію, водозабірні споруди, які дадуть змогу постачати якісну питну воду для населеного пункту, де майже пів мільйона населення.
Про офіційний початок проєкту оголосив Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час онлайн-пресконференції в Києві. За словами дипломата, фільтрувальну станцію в Маріуполі «буде введено в експлуатацію у 2023-му, найпізніше — у 2024 році». Він пообіцяв, що французька сторона «уважно стежитиме за дотриманням усіх термінів робіт, аби підсумки проєкту були реальними».
«Разом з нашими українськими партнерами ми провели і реалізували всі необхідні фінансові та адміністративні процедури, щоб розпочати його втілення, і перші інженерні роботи розгорнуть вже протягом найближчих тижнів», — анонсував Етьєн де Понсен.
Місто Маріуполь — завершальна ланка єдиного ланцюга водопостачання, що проходить через підконтрольні та окуповані частини території Донецької області загальною довжиною 263 кілометри. Тому МТОТ і Маріупольська міська рада, а також фахівці, уповноважені здійснювати реалізацію проєкту від уряду Франції провели консультації, щоб проєкт, покликаний розв’язати проблему водопостачання Маріуполя, став реальним.
Як повідомив віцепрем’єр-міністр –– міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який також узяв участь у пресконференції, проєкт реалізовуватимуть за фінансової підтримки Франції. Її надають у формі пільгового кредиту 64 мільйони євро терміном на 30 років з десятирічними канікулами зі ставкою 0,08%.
Втілювати цей масштабний проєкт із модернізації системи постачання питної води міста допоможуть провідні французькі компанії Stereau та Beten. Французькі підприємства надаватимуть супровід Маріупольській міській адміністрації та міськводоканалу для поліпшення продуктивності та робочих характеристик системи.
«Цей проєкт вписується у пріоритети, які виголосив Президент Зеленський під час торішнього інвестиційного форуму в Маріуполі, коли закликав міжнародну спільноту посилювати свою присутність на сході України», –– сказав Посол Франції. Він повідомив, що Париж розглядає можливість реалізації подібного проєкту на півночі Луганської області.
На думку Олексія Резнікова, участь Франції у проєкті для Маріуполя символічна, адже ця країна –– учасниця нормандського формату, в межах якого лідери чотирьох держав –– Німеччини, Франції, України та Росії намагаються знайти мирне рішення для конфлікту на Донбасі.
«Налагодження постачання питної води в Маріуполі –– яскравий приклад ефективної взаємодії між місцевими та центральними органами влади і нашими іноземними партнерами», –– наголосив віцепрем’єр. Він запевнив, що на сьогодні кожен з учасників проєкту має «свою роль, завдання та розуміння термінів їх виконання». Олексій Резніков висловив переконання, що саме цей проєкт у Маріуполі стане «вітриною того, як ми розвиватимемо весь Донбас, який постраждав від збройної агресії Російської Федерації».