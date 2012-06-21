У Парижі збудують дерев'яну 52-метрову вежу, яку обсадять вертикальними садами із 2000 дерев, кущів і рослин.
На нижніх поверхах будівлі будуть офіси і комерційні приміщення, на верхніх — житлові квартири.
Ця зелена зона дорівнюватиме одному гектару лісу — це вдесятеро більше, ніж площа самої будівлі. Про це повідомляє офіційний сайт архітектора вежі — Стефано Буері.
Саме за його проектом у липні цього року у Китаї почали будувати перше у світі «лісове місто».
На фасадах майже кожної поверхні міста висадять 40 тисяч дерев. Все задля покращення екологічної ситуації в країні.
Адже завдяки великій кількості дерев та рослин місто поглинатиме майже 10 тисяч тонн вуглекислого газу, 75 тонн забруднюючих речовин і вироблятиме приблизно 900 тон кисню щорічно.
За проектом архітектора «лісового міста» Стефано Буері уже будують житлові вежі з вертикальними садами у Швейцарії та Мілані.