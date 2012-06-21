Агентство Reuters повідомило про те, що у Франції, в рамках проєкту Iseult під егідою Комісаріату з атомної енергії та альтернативних джерел енергії (КАЕ), створюють найпотужніший у світі апарат магнітної резонансної томографії (МРТ), за допомогою якого можна буде діагностувати захворювання на ранніх стадіях.
За інформацією джерела, новий апарат матиме циліндричну форму 5 метрів у діаметрі і довжиною 5 метрів, його вага складе 130 тонн. Розробники повідомляють, що зображення отримане на новому МРТ буде в 100 разів більш детальнішим, ніж зараз отримують на ультра-сучасних аналогах.
Наприклад, хворобу Паркінсона можна буде виявити ще до того як з'явилися перші симптоми. Відбудеться це завдяки тому, що вчені зможуть отримати набагато точніші дані про структуру головного мозку пацієнта і ті біохімічні процеси, що відбуваються в ньому щохвилини.
«Проєкт Iseult також дозволить вченим «краще зрозуміти людський мозок і те, як він працює. Вивчити, що є особливим для людського виду, зокрема такі речі, як музика, математика і мова», – каже керівник проєкту Ніколя Булан (Nicolas Boulant).
Роботи над створення нового апарату МРТ проходять в новому науково-дослідному центрі КАЕ в передмісті Парижа Саклі. На території наукового центру CEA Saclay, який спеціалізується на вивченні ядер і частинок. Згідно із заявою розробників перші знімки вони розраховують зробити в кінці 2020 початку 2021 років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»