2 липня 2019 року відбулося повне сонячне затемнення. Найкраще його було видно з територій Чилі та Аргентини і в південно-східній частині Тихого океану, при цьому повна фаза цього рідкісного астрономічного явища була доступна для спостереження двом обсерваторіям в Чилі – Серро-Тололо і Ла-Силья.
Астрономи-фотографи також не залишилися осторонь цієї події, і один з них, француз Ніколя Лефодье, попрямував у Серро-Тололо, де зібрав необхідні дані для створення неймовірної краси фотографії. Основою для знімка стала серія з 2186 кадрів. Детальне зображення корони було знято за допомогою 190-міліметрового рефлектора системи Максутова-Ньютона і фотоапарата Nikon Z7, а фон на Nikon Z6 з об'єктивом Nikkor 85mm f / 1.4. Результат, за заявою учасника, перевершив навіть найсміливіші його очікування.
«Отримане зображення має надзвичайно високий динамічний діапазон і містить багато деталей, які були приховані світлом блакитного неба під час затемнення. Щоб їх виявити, мені довелося відняти світло з блакитного неба точно так, як це роблять астрофотографи для усунення ефекту світлового забруднення», – каже Ніколя Лефодье.
На знімку відкривається неймовірне видовище з усіма деталями сонячної корони, численними зірками Чумацького Шляху на задньому плані, деякі з яких не видно неозброєним оком, а також світлом прибережного міста Ла-Серена, розташованого більш ніж у 50 кілометрах від місця зйомки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»