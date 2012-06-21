Французький парламент прийняв пакет заходів на 2018 рік, зокрема, скоротив податок на багатство на 70%. Про це повідомляє Financial Times.
Офіційно скасовано оподаткування всього, крім майнових активів. Крім того, буде введений податок на прибуток зі ставкою 30%, що зачіпає приріст капіталу, дивіденди і виручку.
У той же час видання відзначає, що прийняття комплексу заходів було розкритиковано противниками президента Франції Еммануеля Макрона, які вважають скорочення податків спробою віддячити бізнесменів, які спонсорували кампанію нинішнього президента країни.