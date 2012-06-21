У Франції водії більше не зберігатимуть алкотестери у своїх транспортних засобах, оскільки закон, який цього вимагав, скасували.

Цей закон набрав чинності у 2013 році як засіб для стимуляції водіння у тверезому стані. Але ця схема не довела свою ефективність у боротьбі з алкоголем, і тепер уряд заявив, що проєкт офіційно припинив свою дію.

Новий законопроєкт, прийнятий депутатами на цьому тижні, скасовує зобов'язання водіїв перевозити з собою алкотестери.

Нове правило поки що викликало лише плутанину. Особливо якщо врахувати, що раніше колишній президент Франсуа Олланд скасував заплановані штрафи в розмірі 11 євро для тих, хто не носив алкотестер до вступу закону в силу.

До недавнього часу, автомобілісти повинні були постійно мати алкотестер у своїй машині. Однак все, що могла зробити поліція, це лише нагадати водіям, які не мають його, про існування такого закону і необхідності дотримання правил.

Автомобільні організації за межами Франції продовжували рекомендувати водіям, що прямують до країни, мати при собі один з одноразових комплектів, щоб уникнути проблем у разі їх зупинки. Вони довгий час рекламували цю вимогу на поромах з Великобританії до Франції.

Закон набув скандального розголосу після того, як стало відомо, що лобіст, який закликав до його обов'язкового впровадження, був керівником в компанії, яка виробляє алкотестери для тестування.

Незважаючи на суворі обмеження на водіння в нетверезому стані, порушників у Франції вистачає. Минулого року через надмірне вживання алкоголю було зареєстровано близько 1000 смертей на дорогах – третина з 3259 смертей, зареєстрованих у 2018 році .

Для порівняння, у Великобританії, наприклад, з надлишком вживання алкоголю за кермом в тому ж році, пов'язана цифра у 250 дорожніх смертей.

Нині ліміт споживання алкоголю у Франції – максимум 0,5 грам алкоголю на літр крові, що відповідає 0,25 мг на літр дихання. Якщо у водія виявили 0,25 мг/л, він ризикує позбутися водійських прав та отримати штраф у розмірі 135 євро.

При перевищенні дози в 0,40 мг/л водій повинен звернутися до суду, де його можуть оштрафувати на 4500 євро або ув’язнити на два роки позбавлення волі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»