Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
«Залишайтеся вдома!» — найвідоміше гасло-застереження, гасло-прохання карантинного часу. Іван Франко також багато часу проводив удома. Про це твердять й у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка.
Цьогоріч цей заклад відзначатиме 80-річчя з часу заснування. Але надзвичайна ситуація з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 не дозволяє приймати у стінах оселі видатного письменника відвідувачів. Тож наукові працівники, екскурсоводи музею вирішили організувати новий освітній он-лайн-проєкт «Франко вдома. На(в)чай з класиком». Вони записують відеоролики про історію Дому Франка, про самого Івана Яковича, про його творчість, родину, побут і викладають на власних музейних ресурсах у соцмережі, сайті, YouTube-каналі.
Як каже директор музею Богдан Тихолоз, проєкт відповідає без офіціозу на найрізноманітніші та дуже конкретні запитання про Івана Франка. Як-от: який годинник рахував йому час, яку каву любив пити, як чаювала родина Франків, куди письменник ходив гуляти зі своїми дітьми та друзями, як відпочивав, зокрема, під час гуцульських вакацій, як комунікував з церквою, як він та його діти вивчали іноземні мови й інші сторінки із життя генія.
Власне, пан Богдан розпочав перший випуск проєкту. І розповів він про улюблені Франкові міцні напої — пиво, мед, а також вино з далматинських виноградних лоз «Златаріца», де купував його Іван Якович і чи можна скуштувати нині. Водночас керівник музею зазначив, що чекає на запитання від глядачів, що їх найбільше цікавить про Івана Франка, обіцяє разом з науковими працівниками та екскурсоводами розповісти все, що знає про видатного письменника та великого українця.
Освітня ініціатива «Франко вдома. На(в)чай з класиком» уже стала однією з трьох перших переможців експрес-проєктів конкурсу «Фокус на культуру», який оголосила Львівська міська рада задля надання ґрантової підтримки на їх впровадження.