Президент Петро Порошенко відзначив високою державною нагородою України — орденом Свободи колишнього президента Французької Республіки Франсуа Олланда, повідомляє департамент прес-служби АП.
Глава держави нагородив французького політика за визначний особистий внесок у підтримку суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України, а також у справу протидії розгортання агресії на Донбасі та деокупації Криму. Президент України подякував колишньому президентові Франції за його ініціативу разом з канцлером Німеччини створити нормандський формат, який відкрив шлях до дипломатичних переговорів для досягнення миру на Донбасі, а також за рішення розірвати військовий контракт із Росією на поставку кораблів типу «Містраль» у зв’язку з незаконною анексією Криму й агресією проти України на сході.
«Мудре прислів’я стверджує: «Друзі пізнаються в біді». Ви виявилися одним із тих справжніх друзів, на яких може покластися український народ, які в найважчі часи пліч-о-пліч стали з нами на захист цінностей свободи і демократії», — звернувся до Франсуа Олланда Петро Порошенко. Він зазначив, що спогади колишнього президента Франції, які викладено в його мемуарах «Уроки влади» і які вже здобули популярність у самій Франції, буде найближчим часом видано українською мовою, і запросив Франсуа Олланда взяти участь у презентації книжки в Україні.
Франсуа Олланд зауважив, що із започаткуванням нормандського формату відбулося багато зустрічей і телефонних розмов. «З огляду на ту роль, яку мені судилося зіграти в укладенні цих домовленостей, я й досі відчуваю велику відповідальність за реалізацію тих угод», — зазначив він і наголосив, що підтримує всі зусилля і будь-яку політику, спрямовані на доведення і втілення в життя мінських угод.
«По-перше, ЄС має і надалі підтримувати Україну. По-друге, тиск на Росію варто зберігати, зокрема санкції, які накладено раніше», — наголосив поважний французький гість.