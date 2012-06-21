Виставку робіт «Життя на нулі» Юрія Величка відзначено премією імені Богдана Хмельницького Міністерства оборони України Понад вісім тисяч фотознімків зробив під час служби у зоні АТО доброволець боєць 46-го окремого батальйону спеціального призначення «Донбас-Україна» Юрій Величко. 60 із них стали експозицією «Життя на нулі», яку фотомайстер цими днями презентував хмельничанам.
Є тил, друга і третя лінії оборони. А нуль — це передова, саме пекло бойових дій. Але і там, на нулі, триває важке життя тих, хто став на захист Незалежної України. Протягом двох років самовідданої служби на передовій Юрій Величко не забував про улюблене захоплення, частину його життя. Він фотографував. Залишав на пам’ять усі деталі фронтового життя, його побут і дозвілля захисників. Оглядаючи сповнені тривожного затишшя роботи Юрія Величка, мимоволі згадуєш фразу з однієї кінострічки про події Другої світової: «Війна — це не тільки смерть, а ще й життя таке». Холодні намети, в яких жевріють «буржуйки», вогкий одяг на мотузках, нехитра їжа, абияк облаштовані місця для відпочинку.
Але всупереч труднощам життя на нулі — віра в перемогу, яку випромінюють обличчя героїв фотомайстра. «Ми переможемо там, коли буде перемога тут», — каже боєць із позивним «Фотограф». І кожним знімком продовжує боротьбу. Адже його відверта і правдива фотосповідь про буття воїнів на передовій спонукає кожного з нас не залишатися осторонь, підтримувати тих, хто захищає Україну.
За фотовиставку робіт «Життя на нулі» Юрія Величка відзначено премією імені Богдана Хмельницького Міністерства оборони України. А найбільшою нагородою для бійця з позивним «Фотограф», як і для більшості українців на сході й заході, стане перемога над агресором і поверненням з війни живими всіх героїв його фотознімків, бойових побратимів, усіх наших захисників.
Руслана ПОДОЛЬСЬКА
для «Урядового кур’єра»