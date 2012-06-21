Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
Європейські столиці поступово оживають після затяжного карантину, спричиненого епідемією коронавірусу, та готуються до відновлення туризму. У Римі відкривається одна з найвідоміших у світі історичних пам’яток — Колізей. А у Брюсселі після 11-тижневого закриття відновив роботу Атоміум — футуристична будівля, визнана національним бельгійським символом і визначною пам’яткою столиці. Його звели у 1958 році до відкриття Всесвітньої виставки. Висота Атоміуму становить 102 метри. Досі на його найвищій точці висів білий прапор зі словом «Дякую» французькою та голландською мовами на знак подяки медичним працівникам, які ціною власного життя боролися з коронавірусом.
Проте цими вихідними цей прапор було спущено, і його під звуки національного гімну замінив бельгійський стяг. Ця церемонія пройшла в присутності прем’єр-міністра Софі Вільме, принца Лоренца й принцеси Астрід.
Очільниця уряду й члени монаршої родини стали першими відвідувачами музею, який розташований в Атоміумі і який знову відкрив свої двері для всіх охочих. Виступаючи перед пресою, Софі Вільме заявила, що повторне відкриття Атоміуму ознаменувало повернення нового ступеню свободи, навіть попри те, що відвідувачі змушені носити маски й дотримуватися соціальної дистанції, «це не має заважати нам насолоджуватися культурою».
На вході до Атоміуму встановили теплову камеру для вимірювання температури, окрім цього, в музеї буде обов’язковим носіння масок і дезінфекція рук. Кількість відвідувачів, яким дозволять одночасно перебувати всередині, не має перевищувати 150 людей, а в ліфті можуть підніматися не більше шістьох замість 16-ти, як це було до пандемії. Охочі відвідати Атоміум мають забронювати квитки онлайн, оскільки каси музею залишатимуться зачиненими, так само, як ресторан і магазин сувенірів.