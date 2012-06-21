Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США схвалив резолюцію проти участі Росії в самітах «Великої сімки». Резолюцію, яку вніс у комітет конгресмен-демократ від Нью-Джерсі Альбіо Сірес у вересні цього року, з часу її появи підтримали понад 40 членів Палати представників, які стали коспонсорами цього документа. «Я вніс цю резолюцію після того, як президент висловив бажання запросити Путіна на саміт G7 наступного року. Зробив це, щоб підтвердити думку Конгресу з цього приводу: Росія не змінила свого курсу, вона стала ще агресивнішою щодо України та інших країн, зокрема США», — цитує УНІАН слова ініціатора резолюції.
Документ ще мають схвалити на спільному засіданні Палати представників.