Посли країн «Великої сімки» висловлюють повну підтримку новій програмі співпраці України з МВФ. «G7 вважає, що нова програма МВФ має вирішальне значення для макроекономічної стабільності та майбутнього реформ. Повна підтримка угоди з МВФ, дасть довготривалу користь Україні», — йдеться у твіттер-повідомленні дипломатичної команди.
Продовження співпраці з фондом залишається одним із першочергових завдань української влади. Такий висновок зробив голова Національного банку Яків Смолій у твіттері за підсумками зустрічі з тимчасово повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором. «Команда НБУ, Кабінету Міністрів і Офісу Президента України докладає максимальних зусиль, щоб реформи тривали і нова програма співпраці з МВФ стала реальністю», — зазначив український посадовець.
Американський дипломат наголосив на важливості збереження незалежності регулятора: «Повністю незалежний Національний банк, орієнтований на подальше очищення банківського сектору, сприятиме підвищенню довіри іноземних інвесторів до України».