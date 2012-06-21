Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
До Гадяцького історико-краєзнавчого музею на постійне зберігання передали п’ять номерів газети «Рідний край», першого українського часопису, який почав виходити у Полтаві у листопаді 1905 року, і який видавала й редагувала перша в Україні жінка-академік, 170-річчя з дня народження якої відзначали торік на державному рівні, Олена Пчілка.
До Гадяча передано окремі номери газети за 1917 рік, а саме №№1-26, 33-62 виявлені у бібліотечних фондах.
Олена Пчілка до роботи в редакції «Рідного краю» долучилася у середині 1906 року, а коли полтавські структури окупаційної влади Російської імперії заборонили часопис, вона домоглася дозволу на його видання у Києві. Й своїм коштом видавала його до кінця 1914 року. Олені Пчілці пощастило зберегти його і під час Першої світової війни, коли вся українська преса в імперії була заборонена.
У 1915- 1916 роках видання «Рідного краю» перенесли до Гадяча. У 1917-му його почала редагувати Олена Пчілка, яка обійняла цю посаду на запрошення Гадяцького земства. Газету друкували українською мовою, і сприяла пожвавленню українського культурного життя у колишній гетьманській столиці.