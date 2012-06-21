Миколаївський художник і письменник Геннадій Молчанов створив художню галерею у під’їзді п’ятиповерхового будинку, в якому живе. Про це йдеться в сюжеті телеканалу UA: Миколаїв. Ідея відкрити галерею у будинку в майстра пензля виникла, коли у квартирі місця для картин не вистачало. Тож він розмістив їх у під’їзді на п’ятому поверсі. Усього в своєрідній галереї 25 робіт, написаних з 2006-го по 2020 рік.
Чотири картини відображають події на передовій, у зоні проведення АТО, де Геннадій перебував у 2015—2016 роках у складі 93-ї окремої механізованої бригади, виконуючи обов’язки мінометника.
«Я патріот, українець, — каже він. — Як міг не піти воювати, коли моя країна воює? Надто з одвічним ворогом — Росією. Звісно, було складно. Пішов воювати у 55 років, але подужав».
Одну з картин «Космос» Геннадій присвятив побратимові лейтенанту Володимирові Цірику, який загинув в АТО. Каже, що намалював його космос, наш космос, у який він пішов. Це своєрідне прощання з ним.
Ще одна робота, написана на війні, має назву «200». Її створено під впливом жахливої ситуації. Тоді, коли Геннадій із бійцями їхав на передову. Всі були в піднесеному настрої. А назустріч ішла машина з передової, на якій написано «Вантаж 200». Тоді, каже, відразу до всіх прийшло розуміння, що триває справжня війна, і вони її частина.
Галерея існує майже чотири роки. Художник час від часу оновлює експозицію. Наступну серію робіт митець планує присвятити двом своїм собакам, яких привіз із передової. Крім робіт Геннадія Молчанова, в під’їзді можна побачити картини Вадима Пустильника та Серафими Сєнкевич. Сусіди митця у захваті від того, що їхній під’їзд прикрашають картини. У майбутньому художник планує прикрасити своїми творами весь під’їзд із п’ятого до першого поверху.