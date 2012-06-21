Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Заслужений працівник культури, відомий гармоніст із Жашкова на Черкащині Іван Сухий має вже багато досягнень на ниві мистецтва. Він давно володіє віртуозною грою на своєму улюбленому інструменті. А недавно Іван Іванович встановив національний рекорд України — він безперервно пів доби грав двома руками тільки на лівій клавіатурі гармошки. Це досягнення зафіксував Національний Реєстр Рекордів України. У виконанні музиканта прозвучали сотні українських і народних творів. Своє досягнення гармоніст приурочив до Міжнародного дня музики.

А навчив його такій техніці один із білоруських гармоністів, який виконував різноманітні народні мелодії. Жашківчанин пішов далі – він удосконалив техніку виконання, пришвидшивши її, додавши емоцій і українського шарму. Багато чого підказали Івану Івановичу його учні, які слухали вправи свого вчителя. Ось так день за днем він і оволодів новою технікою гри на народному інструменті, доклавши до цього багато сили волі і старання.