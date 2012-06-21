Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Проєкт «Культурна спадщина кухні — просування кулінарних традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна та Рівного» переміг у конкурсі за програмою транскордонного співробітництва «Польща — Україна — Білорусь». Його реалізують три партнери: управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Рівнеради, громадська організація «Агенція сталого розвитку Рівного» та уряд Любліна. До речі, це польське місто — побратим Рівного.
Наприкінці січня Рівне отримало грант у понад 50 тисяч євро. Загалом вартість проєкту — 65 тисяч євро, орієнтовний внесок міста — 10 відсотків. А 27 травня в облдержадміністрації відбулася онлайн презентація цієї програми.
Його виконавці вважають, що карантин внесе у реалізацію лише косметичні зміни. Бо, приміром, електронні рекламні матеріали про кулінарну спадщину Рівного та Любліна та їх поширення на інтернет-ресурсах — річ, від нього незалежна. А поїздки з обміну досвідом між кухарями та рестораторами можна відтермінувати. Втім, сподіваються, ненадовго: адже Польща незабаром відкриває кордон з Україною. Залишилося дочекатися послаблення карантину на Рівненщині, яка поки що, на жаль, б’є сумні рекорди за приростом захворювань на коронавірус.
А гастрономічний фестиваль «Мацик у Рівному» з дегустацією не лише мацика, а й інших регіональних автентичних страв, планують на осінь. Отож, якщо ви ще не куштували карасів із печі на соломі, борщу з вишнями чи кулішу з раками, стежте за інформацією з Рівного. І обов’язково приїздіть на фестиваль: буде смачно! «Якби перепусткою до Європи була кухня, ми вже давно були б там, бо смачнішої кухні, ніж українська, немає», — переконаний міський голова Рівного Володимир Хомко.