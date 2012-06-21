Група спеціалістів з Корейського провідного науково-технологічного інституту розробила унікальну безпровідну капсулу-ендоскоп. Винахід оснащений сучасними відеокамерами, кожна з яких знімає ролики у якості VGA.
Винахід представили на міжнародній конференції «ISSCC 2018».
Капсула-ендоскоп допоможе пацієнтам з проблемами шлунку позбавитися необхідності проходити гастроскопію. Також винахід демонструватиме лікарю повну картину того, що відбувається у шлунково-кишковому тракті людини, оскільки цілком зніматиме процес входу та виходу капсули. Пристрій має чотири камери, кути огляду яких не перетинаються між собою. Тобто капсула висвітлює шлунок у 360 градусів.
Винахід зніматиме чотири кадри на секунду, але швидкість можна зменшити до двох. Це допоможе подовжити термін придатності батареї капсули з 8 до 12 годин. Після цього пристрій м'яко покине організм людини. Інформація з камери передаватиметься на монітор у режимі реального часу завдяки антенам, розміщеним на бокових частинах капсули.
Розробники запевняють, жодна складова пристрою не зашкодить шлунку та організму людини. Капсула працює за безпечною частотою 40 та 160 МГц.