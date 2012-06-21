Чому зменшився обсяг газу власного видобутку і як поліпшити ситуацію у цьому сегменті? Це питання вивчав, побувавши на Русько-Комарівському родовищі на Ужгородщині, виконувач обов’язків Закарпатської облдержадміністрації Олексій Гетманенко.
Тут товариство з обмеженою відповідальністю «Тисагаз», засновник якого американська компанія з пошуку та видобутку вуглеводнів «Каб Енерджі Інк», видобуває блакитне паливо із квітня 2002 року. Відтоді газовики видобули 153,5 мільйона кубометрів. Нині роботи здійснюють на глибині 3,5 тисячі метрів.
Як повідомив директор «Тисагаз» Михайло Вукста, у 2017 році засновник інвестував в оновлення засобів виробництва та нарощування його обсягів близько 1,6 мільйона доларів. Попри це, добовий видобуток газу, який у 2015-му перевищував 100 тисяч кубометрів, до бюджету було перераховано 47 мільйонів гривень податків.
Однак у квітні 2016-го виробництво на Русько-Комарівському родовищі було призупинено: в паливі, одержуваному зі свердловин, зафіксовано перевищення допустимого рівня вмісту азоту. І ось 2019-го щодоби видобували 3 тисячі кубометрів, а цього року обсяги впали до тисячі.
Олексій Гетманенко запевнив газовидобувників, що лобіюватиме розв’язання проблем цього підприємства в галузевому міністерстві, залучивши народних депутатів від області.
— Переконаний, що енергетичну незалежність країни треба починати саме з таких локальних інвестиційних проєктів, і це дасть змогу знижувати вартість блакитного палива для споживачів, — сказав Олексій Гетманенко.