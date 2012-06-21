Вживання великої кількості газованої води та інших солодких напоїв може призвести не тільки до ожиріння, але і до підвищення ризику захворювання нирок.
З кожним роком все більше людей страждають від ожиріння. Головним розповсюджувачем цього захворювання є солодкі газовані напої. Однак вплив цих напоїв на нирки досі не був відомий.
Вчені з США провели досвід, в якому протягом 15 років спостерігали за афроамериканцями, які вживали газовані напої. Вчені відзначили, що за цей час майже у 6% з'явилися хронічні захворювання нирок. Вчені змогли встановити, що головною причиною такої тенденції стало надмірне вживання солодких газованих напоїв. За цей час також було відзначено, що у більшості людей, за якими спостерігали, з'явилися захворювання нирок, на відміну від тих хто не вживав напоїв.
Вчені вважають, що необхідно обмежити обіг солодких газованих напоїв або підвищити податок, який посприяє підвищенню цін на таку продукцію. На думку вчених це допоможе призупинити поширення ожиріння, і зменшити ризик захворювання нирок.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»