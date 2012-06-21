Від початку сезону закачування (9 квітня) запаси природного газу в українських підземних сховищах зросли у 2,18 раза, або на 8,75 мільярда кубометрів. На кінець вересня вони становили 16,19 мільярда кубів. Це на 1%, або на 169,5 мільйона кубометрів менше, ніж на аналогічну дату 2017 року, коли запаси становили 16,35 мільярда кубометрів. Згідно з даними оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз», з 1 вересня по 29 вересня у сховища було закачано 1,67 мільярда кубометрів.
За даними Укртрансгазу, з 1 по 29 вересня Україна імпортувала 1,15 мільярда кубів (з них 718,6 мільйона — через Словаччину, 407,1 мільйона — через Угорщину, 19,7 мільйона кубів — через Польщу). Власний видобуток з 1 по 29 вересня становив 1,67 мільярда, а транзит — 6,99 мільярда кубометрів.На кінець вересня, повідомляє УНІАН, вітчизняні газові сховища було заповнено на 52,3%.
НАК «Нафтогаз України» запевняє, що запасів природного газу об’ємом 16 мільярдів кубометрів у підземних сховищах достатньо.