Вітчизняне зовнішньополітичне відомство підтримує ухвалення на 74-й сесії Генеральної Асамблеї оновленої та посиленої резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна». У документі Генасамблея посилається на термін «агресія» стосовно протиправних дій РФ у Криму, наголошуючи, що набуття території або іншої переваги внаслідок агресії не може і не буде вважатися законним, тому вимагає негайного повернення тимчасово окупованих територій.
Асамблея зафіксувала цілеспрямовану політику Росії зі зміни демографічної ситуації в Криму, в яку входить переселення власного населення на територію незаконно окупованого півострова і використання репресивного законодавства як політичного інструменту для залякування, переслідування й витискування із Криму незгодних.
Такі дії, йдеться в заяві МЗС, заборонені міжнародним гуманітарним правом, зокрема IV Женевською конвенцією, Додатковим протоколом І до неї й мають наслідком відповідальність згідно з нормами Статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року.
Як засвідчили події у Третьому комітеті Генасамблеї 14 листопада і відвертий шантаж російської сторони на адресу іноземних держав із вимогою не голосувати за проєкт резолюції, Росія й сама усвідомлює невідворотність настання міжнародно-правової відповідальності за вчинені протиправні діяння.
В МЗС України закликають Росію дослухатися до міжнародної спільноти й забезпечити безперешкодний доступ міжнародних моніторингових місій, зокрема СММ ОБСЄ і неурядових правозахисних організацій до тимчасово окупованого півострова, які б могли надати кваліфіковану оцінку дотримання державою-окупантом її зобов’язань за міжнародним правом, серед іншого міжнародного гуманітарного права та прав людини.
«Ми вдячні партнерам за рішучу підтримку української ініціативи й подальшої консолідації політики невизнання анексії Кримського півострова. Ухвалений Генасамблеєю ООН документ — це черговий вияв наполегливості міжнародної спільноти в питанні захисту основоположних свобод та прав людини, принципів і норм міжнародного права», — наголошено в заяві вітчизняного МЗС.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»