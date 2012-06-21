Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер, відвідавши прифронтову Донеччину, побував на контрольному пункті в’їзду та виїзду «Майорськ».
«Зустрів людей, які перетинають блокпост у Майорську, і безпосередньо побачив ті труднощі, з якими зіштовхується цивільне населення на сході України. Вони продовжують потерпати від обмеження в пересуванні і доступі до основних послуг – медичне обслуговування та інші», – поділився він враженнями.
А у Бахмуті гість провів зустріч з командуючим ОС Сергієм Наєвим, обговоривши реалії режиму припинення вогню, який був оголошений 1 липня, але періодично порушується проросійськими незаконними збройними формуваннями і нерідко із використанням забороненої мінськими угодами зброї.
«Я підтримую «хлібне перемир’я», яке вже привело до загального зниження кількості порушень режиму припинення вогню. Проте хочу акцентувати увагу, що ситуація вздовж лінії зіткнення залишається хиткою і нестабільною. Закликаю всі сторони посилили взяті на себе зобов’язання і виконувати необхідні заходи для підтримки режиму припинення вогню і припиненню воєнних дій», – підсумував Генеральний секретар ОБСЄ.
Також Томас Гремінгер заявив про підтримку ідеї введення миротворчої місії на Донбасі.
«Буду підтримувати цю ідею у тому випадку, якщо дійсно вона зарекомендує себе як така, яка допоможе в реальності привести до вирішення цього конфлікту. Можу сказати, що ОБСЄ як організація буде зацікавлена в тому, щоб надати всіляку підтримку цій ідеї і здатна багато чого привнести зі свого боку», – зазначив він.