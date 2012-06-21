Високу оцінку роботи тваринницької галузі поставили учасники робочої наради з питань виробничо-господарської діяльності суб’єктів племінної справи у тваринництві за участю заступника директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА Людмили Щербини, фахівців Держпродспоживслужби і Запорізької філії ДП «Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин», керівників сільгосппідприємств, які відповідають за селекційно-племінну роботу. Вони зокрема розглянули ведення суб’єктами господарювання селекційно-племінної роботи, зоотехнічного обліку, аналізу і подання кількісних та якісних показників продуктивності стада до Держплемреєстру України.
У Запорізькій області діє селекційний центр із свинарства, працюють дев’ять племінних заводів зі свинарства і два з молочного скотарства, чотири племінних репродуктори з молочного скотарства та один з вівчарства, два племінних птахорепродуктори і племінний завод з конярства.
Крім цього, на території області працює чотири підприємства з племінної справи у тваринництві, які забезпечують надання послуг сільгосппідприємствам та окремим сільгоспвиробникам із збереження, відтворення та раціонального використання племінних ресурсів. Тому не дивно, що в 2017 році продуктивність дійної череди корів у сільгосппідприємствах області зросла на 423 кілограми порівняно з позаминулим роком і становить 4775 кілограмів на корову.
Недарма у 2017 році вперше в області на базі ПАТ «Племзавод «Степний» Кам’янсько-Дніпровського району провели Національний день ферми, в якому брали участь керівники та спеціалісти молочнотоварних ферм з усіх регіонів України. У департаменті агропромислового розвитку Запорізької ОДА постійно діє експертна комісія з проведення експертної оцінки і присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві області.
Як зазначила Людмила Щербина, від високого рівня генетичного потенціалу та надійної кормової бази залежить зростання продуктивності поголів’я сільськогосподарських тварин і птиці, збільшення виробництва м’яса, молока та яєць, насичення продовольчого ринку і в підсумку продовольча безпека на Запоріжжі.