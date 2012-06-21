Американські генетики Університету Вісконсина у Медісоні встановили, чому колорадські жуки здатні пристосуватися до будь-яких умов життя. ДНК шкідників містить незвичайний геном, який не виявлено в інших комах.
Про це пише журнал «PotatoPro».
Дослідження шкідників почалося після чергової невдалої спроби вплинути на них за допомогою пестицидів. Жуки швидко пристосувалися до токсинів та перестали сприймати їх як отруту. Спеціалісти вилучили ДНК колорадських жуків та порівняли дані з наявними комахами в природі.
Фахівці виявили десяток геномів, які утворюють групи ферментів. Останні здатні сприймати будь-які речовини без шкоди для організму. Це дозволяє комахам вживати різноманітну їжу та пристосуватися до будь-якого клімату. Генетики впевнені, колорадські жуки не набули цю здатність з еволюцією. Вони мали таку особливість від самого початку.
Однак науковці все-таки виявили слабинку в організмі комах. Вони використовують молекули РНК для блокування генів. Отримані дані допоможуть створити пестицид на основі цих молекул. Він стане ефективним засобом для боротьби зі шкідниками, оскільки зможе нейтралізувати ген, відповідальний за пристосування організму до несприятливих умов.