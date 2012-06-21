Порівнявши ДНК худих і товстих людей, британські генетики з'ясували, чому деякі схильні до повноти незалежно від їхнього способу життя, а інші, навпаки, не набирають вагу, скільки б не їли.
Серед багатьох вчених прийнято вважати, що ожиріння і проблеми з метаболізмом переважно пов'язані з генетичною схильністю або вживанням шкідливої їжі, яка впливає на роботу мозку. Перевірити цю теорію вирішили фахівці з Кембріджського університету. Вони вивчили зразки ДНК двох тисяч худорлявих британців, таку ж кількість людей схильних до повноти і приблизно 10 тисяч добровольців з оптимальною вагою.
З'ясувалося, що причиною відсутності розвитку ожиріння є 13 дрібних мутацій у генах людина. Один з авторів дослідження, Садаф Фарукі, заявив, що їм вперше вдалося довести, що худоба деяких людей обумовлена змістом невеликої кількості мутацій у їх геномі, через які відбувається ожиріння. Наприклад, через мутації в гені FTO людина схильна до ожиріння, а при змінах в CADM2, який пов'язаний з функціонуванням деяких рецепторів мозку, навпаки, зберігалася худоба. Фарук також зазначив, що, судячи з усього, людина не завжди може контролювати власну вагу. Дослідження вчених опубліковано в журналі PLoS Genetics.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»