Дикий рис, який росте у водоймах на півночі Австралії, може допомогти вирішити глобальну продовольчу безпеку.
Про це повідомляє Аgroportal.
До такого висновку прийшли дослідники з університету Квінсленда, які виявили унікальні характеристики цієї рослини: посухостійкість і опір до шкідників і хвороб, йдеться в повідомленні навчального закладу.
Тепер вчені збираються ввести гени дикого рису в комерційні культури, заявив професор Роберт Генрі з Альянсу сільського господарства і продовольчих інновацій штату Квінсленд.
«Гени дикого рису можуть зробити комерційне виробництво рису більш відповідним за рахунок кращого опору хворобам, наприклад, гельмінтоспоріозу рису», – сказав він.
Професор Генрі повідомив, що на додаток до зростання світового виробництва рису, австралійський дикий рис можна культивувати як смачний і поживний продукт сам по собі.
«Я вважаю, що він більш корисний для здоров’я, ніж інші види рису. Чим вищий вміст амілози, тим довше рис перетравлюється. Це потенційно пропонує більше їжі для наших корисних кишкових мікробів, так само, як і продукти з високим вмістом клітковини», – сказав учений.
Рис відноситься до найбільш популярних основних продуктів харчування для більшої частини населення світу і є третім за величиною урожаєм у світі.