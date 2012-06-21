Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер, відвідавши прифронтову Донеччину, побував на контрольному пункті в’їзду та виїзду «Майорськ». «Зустрів людей, які перетинають блокпост у Майорську, й побачив ті труднощі, з якими щохвилини стикається цивільне населення на сході України. Воно потерпає від обмеження в пересуванні й доступі до основних послуг — медичного обслуговування, соціальних тощо», — поділився він враженнями.
У Бахмуті поважний гість провів зустріч з командувачем Об’єднаних сил Сергієм Наєвим, обговоривши реалії режиму припинення вогню, який укотре було оголошено 1 липня, але який періодично порушують проросійські незаконні збройні формування нерідко з використанням забороненої мінськими угодами зброї.
«Я підтримую «хлібне перемир’я», яке вже сприяло загальному зниженню кількості порушень режиму припинення вогню. Проте хочу акцентувати, що ситуація вздовж лінії зіткнення залишається хисткою й нестабільною. Закликаю всі сторони посилили взяті на себе зобов’язання й виконувати необхідні заходи для підтримання режиму припинення вогню й припинення воєнних дій», — підсумував Генеральний секретар ОБСЄ.
Томас Гремінгер заявив про позитивний зміст ідеї введення миротворчої місії на Донбасі. «Підтримуватимемо цю ідею, якщо вона зарекомендує себе як така, що сприятиме врегулюванню цього конфлікту. ОБСЄ зацікавлена в тому, щоб надати всіляку підтримку цій ідеї і здатна багато чого привнести», — запевнив очільник організації.