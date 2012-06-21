Світова спільнота повинна вжити заходів, щоб не допустити війни з Північною Кореєю, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
«Найгірше, що може статися, це те, що ми всі, як сомнамбула, втягнемося в війну, яка може мати драматичні наслідки», — сказав він під час свого візиту до Японії.
А.Гутерріш закликав усі сторони до дотримання санкцій, накладених РБ ООН на КНДР. Він зазначив, що «це в першу чергу стосується Північної Кореї, проте стосується й усіх інших країн, роль яких дуже важлива».
Генсек закликав домагатися денуклеаризації Корейського півострова дипломатичними засобами.
Раніше заступник генсека ООН з політичних питань Джеффрі Фелтман, який відвідав КНДР, повідомив журналістам, що двері для переговорів з Північною Кореєю все ще залишаються відкритими.
Держсекретар США Рекс Тіллерсон, виступаючи в Атлантичній раді, заявив, що Вашингтон готовий до початку переговорів з Пхеньяном «без попередніх умов».