На Закарпатті відзначили 100-річчя існування герба краю. Саме стільки часу минуло відтоді, як затвердили символіку із синьо-жовтими смужками й ведмедем та синьо-жовтий прапор. Це зробив парламент молодої Чехословацької республіки, до якої після розпаду Австро-Угорщини за рішенням Сен-Жерменського договору в 1919 році увійшло Закарпаття.
З нагоди 100-річчя герба у відділенні закарпатської дирекції Укрпошти відзначили цю дату. Поштовики влаштували символічне погашення спеціальним штемпелем конверта й марки, на яких зображено символіку Закарпаття.