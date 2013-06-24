Цифровізація сфери юстиції, і зокрема, запуск е-нотаріату, є пріоритетними напрямками роботи Міністерства юстиції України цього року. Про це повідомив Міністр юстиції Герман Галущенко під час презентації Програми дій Уряду, що відбулася у понеділок, 18 серпня, передає пресцентр Урядовий портал.

«Система е-Нотаріату запрацює вже до кінця цього року. Ми зв’яжемо е-Нотаріат із базою даних Демографічного реєстру, що дозволить нотаріусам перевіряти дійсність паспортів. Це унеможливить шахрайство та підвищить безпеку нотаріальних дій», – зазначив Міністр.

За словами Германа Галущенка, перші нотаріальні дії онлайн нотаріуси зможуть вчиняти вже з січня нового року. Зокрема, видавати довіреності онлайн.

Міністр наголосив, що відомство орієнтується на потреби громадян – і зосереджується на цифровізації тих послуг, що мають найбільший попит. Саме такі послуги передусім повинні бути сучасними, швидкими та максимально доступними. Сьогодні це – державна реєстрація нерухомості та бізнесу (електронне рішення суду надходитиме реєстратору та нотаріусу автоматично), державна реєстрація актів цивільного стану (шлюб онлайн та розлучення онлайн), здійснення виконавчих проваджень (автоматичне виключення боржників із реєстрів).

Герман Галущенко підсумував, що цифровізація сервісів спрямована насамперед на усунення корупційних ризиків. Адже відсутність людського фактору, а саме, можливості впливати на ухвалення рішень, та заміна паперового обігу документів на електронний підвищує прозорість адміністративного процесу та зменшує ймовірність будь-яких корупційних факторів під час надання послуг громадянам.