Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харкові пройшла виставка кращих робіт конкурсу «Герої нашого міста». На конкурс було надіслано понад 300 робіт, з яких журі відібрало 80 робіт-фіналістів.
Героями конкурсу цього року стали працівники комунальних підприємств «Харківводоканал», СКП «Харківзеленбуд», КП «Благоустрій» та інших, а також медичні працівники, пожежні, метробудівники, працівники дорожніх служб.
«Метою проекту є підвищення іміджу і престижу професії працівників комунальних підприємств міста Харкова, формування поваги до професії людей, які своєю щоденною працею роблять Харків чистим, затишним і комфортним», -- зазначила начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Харківської міськради Вікторія Грецька-Миргородська.
Переможцям вручили оригінальні статуетки, дипломи та призи. Взяти участь у конкурсі міг будь-хто, навіть просто знявши на камеру телефону один із моментів робочих буднів харківських комунальників.
У номінації «Подія» серед професіоналів перше місце посів Ілля Пшеничний, друге - Олександр Воробйов. Серед любителів кращим було визнано фото Едуарда Заїкіна, трохи менше балів набрала світлина Катерини Погрібної.
На думку журі тематику «Людина за роботою» серед фотографів-професіоналів найкраще розкрив Василь Голосний, на другому місці - Віталій Шептун, на третьому - Олег Мороз. Фотографи-аматори Інна Дудник та Ольга Казановська посіли, відповідно, перше та друге місця.
Під час роботи фотовиставки «Герої нашого міста» всі бажаючі могли взяти участь у голосуванні за вподобану роботу в номінації «Приз глядацьких симпатій». За результатами голосування, найбільшу кількість голосів отримав фотограф Олександр Воробйов, а найкращою роботою конкурсу було визнане фото Катерини Погрібної «Ремонт фасаду Держпрому».