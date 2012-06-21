У Сумській обласній науковій бібліотеці відбулася презентація книги письменниці й журналістки сумчанки Алли Акіменко «Герої нашого часу: 19 історій ветеранів АТО». Ініціатором і замовником видання виступила Сумська ОДА, яка профінансувала книжку розповідей про жителів та уродженців Сумщини, які брали участь в АТО і після демобілізації повернулися до мирного життя.
У презентації взяли участь не тільки герої та автор книжки, а й численні гості: представники влади, громадськості, бібліотекарі, студенти, освітяни. За словами Алли Акіменко, вона об’їздила всі 18 районів області й зустрічалася в обласному центрі з тими, хто зі зброєю в руках став на захист України. Непросто було розговорити воїнів, адже в кожного — свій біль, який складно описати. Книжка вийшла накладом тисяча примірників, і сьогодні вже опрацьовується питання про додатковий тираж. Видання отримають насамперед герої нарисів, бібліотеки краю, школи, музейні та інші заклади.