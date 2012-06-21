До річниці подій Євромайдану у львівському Музеї визвольної боротьби України відкрилася виставка «Революція гідності. Пам’ять Небесної Сотні». Експозицію поділено на стенди, на кожному з яких представлено експонати різних періодів революції. На одному — перші дні Майдану, на іншому — драматичні події, перші загиблі. Крім світлин, на виставці демонструють елементи захисту, які використовували мітингувальники під час протистоянь у Києві. Окремий стенд присвятили медикам, які самовіддано виконували свій обов’язок під час Революцій гідності.
Як зазначають організатори виставки, основна її мета — зберегти пам’ять про події та людей Майдану, про дух єднання і братерства. У вітальному слові голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка наголосив, що люди, які віддали життя на Майдані, зробили все, щоб Україна стала іншою. За словами співорганізатора виставки Світлани Кочегіної, на Майдані поклали життя 22 патріоти з Львівщини. «Батьківщина має знати імена своїх героїв. Важливо розуміти, що наша підтримка родичам загиблих дуже потрібна», — наголосила вона.
Родичі загиблих на Майдані, які були присутні на відкритті виставки, поділилися спогадами про близьких. Сестра героя Володимира Бойківа Ірина розказала, що брат усе життя працював будівельником і тривалий час перед подіями на Майдані перебував за кордоном. Та, як він казав, не зміг не поїхати до столиці. «Пізно ввечері 18 лютого зв’язок із братом обірвався. Можливо, в той момент його і вбили. У нього залишилося троє синів», — розповіла Ірина.
«Я виховала сина не для себе, а для людей, для Батьківщини. Він поїхав до Києва, бо хотів змінити щось у нашій державі, хоч мав усе: ростив дітей, побудував будинок, у якому не встиг пожити», — поділилася спогадами мати Івана Бльока Пелагея.Відкриття виставки завершилося презентацією книжки Михайла Набитовича «Львівські лицарі Небесної Сотні».