Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Чотири роки тому Соборну площу Черкас заповнили люди. Городяни зустрічали своїх героїв — екіпаж тральщика «Черкаси». Тоді команда одного корабля ВМС України під час українсько-російського протистояння в Криму показала всім приклад, як треба стояти за свою державу до останнього. Впродовж трьох тижнів екіпаж судна гідно тримав оборону, мужньо чинив опір, відбиваючи атаки військ РФ.
На основі реальних подій про тральщика — він єдиний із 13 кораблів зумів утримати український стяг на своїй щоглі на озері Донузлав під час анексії Криму — знято фільм. Воєнна драма так і називається — «Черкаси». Режисер стрічки черкащанин Тимур Ященко засобами ігрового кіно розповідає історію звичайних людей, які у вирішальний час зрозуміли, у чому їхнє призначення і що таке Батьківщина. Консультував авторів фільму командир тральщика Юрій Федаш. До акторського складу увійшли й моряки, які тримали оборону на кораблі навесні 2014 року.
За словами Юрія Федаша, в Україні цей фільм буде корисно подивитися тим, хто любить кричати, що «Сдали Крым» і «Там никто ничего не делал».
«Треба, щоб ці скептики побачили, як, прикриваючись жінками і дітьми, «зелені чоловічки» захоплювали військові частини. Про ці моменти російська пропаганда не згадує, але так було насправді. Я переконаний, що завдяки ВМС ми маємо зараз Україну. Якби ми тоді почали стріляти, то невідомо, де зараз був би державний кордон України. Тоді по всій довжині нашого кордону стояло стотисячне військо росіян», — зазначає командир.
Зйомки фільму відбувалися в Очакові, Одесі та невеличкому селі на Чернігівщині. Над саундтреком працювали українська співачка Катя Чілі та композитор Антон Байбаков. Бюджет стрічки — близько 40 мільйонів гривень, із яких понад 17 мільйонів надала держава. Прем’єра воєнної драми запланована на День незалежності України.