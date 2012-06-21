Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Схоже, що народне прислів’я «кому війна, а кому мати рідна» стало для одного з харківських ділків не просто дороговказом у бізнесі, а затятим життєвим кредо понад усяку мораль та елементарну совість. Такий собі 41-річний підприємець Харкова, що спеціалізувався на виробництві харчових добавок, з початком епідемії коронавірусу миттєво «перекваліфікувався» на виробника антисептиків, яких у перші дні пандемії катастрофічно не вистачало в Україні.
Організував бригаду з непідготовлених і аж занадто далеких від санітарної галузі людей, котрі навіть уявлення не мали, що таке — антисептик, і розпочав підпільне виробництво фальшивки, до складу якої входили гліцерин та спирт. Ні про яку санітарію чи ж обґрунтовані компоненти та пропорції під час змішування речовин і мови не було. Жваву реалізацію вели через інтернет аж допоки шахрая не викрили працівники Управління протидії кіберзлочинам у Харківській області. На час припинення незаконного виготовлення антисептика шахрай встиг реалізувати більше 2000 літрів фальсифікату.
Як виявилося, всі харчові добавки виробництва заповзятливого ділка були такої ж сумнівної якості, оскільки виготовлялися в антисанітарних умовах тими ж «спецами широкого профілю».
На разі, як повідомили в поліції, спритнику, що наживався на страхові людей перед пандемією та продавав їм непридатну для дезінфекції бовтанку, загрожує позбавлення волі на строк до 3-х років.