Законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції вніс до Верховної Ради Президент Петро Порошенко, повідомляє УНІАН. Окрім пропозиції вилучити з Основного Закону положення про гарантування народним депутатам недоторканності, положення, відповідно до якого їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності, затримати чи заарештувати без згоди Верховної Ради.
«Імунітет народних обранців давно перетворився на гарантію безкарності. Скасування депутатської недоторканності, як і створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи, — важливі складові ефективної боротьби з корупцією. До речі, фінансування такого суду передбачене проектом бюджету на 2018 рік, який цього тижня Верховна Рада має розглянути в першому читанні», — написав Президент на своїй сторінці у Facebook.
У разі схвалення Комітетом з питань правової політики та правосуддя законопроектів щодо скасування депутатської недоторканності Голова Верховної Ради Андрій Парубій ініціюватиме розгляд цього питання 19 жовтня.