Цими днями виповнюється 280 років з часу заснування у гетьманському Глухові з ініціативи гетьмана Данила Апостола співочої школи, яка стала визначним явищем в українській музичній культурі. За словами наукового співробітника Глухівського краєзнавчого музею на Сумщині Тетяни Дєдушкіної, головним завданням закладу було навчання обдарованих дітей, які згодом ставали співаками в українських церквах, а також у придворній співочій капелі в Петербурзі.
За майже 50 років тут підготували понад 300 хористів, які стали окрасою співочого мистецтва України. Учні проходили спеціальну вокальну й інструментальну практику, за два роки оволодівали величезним репертуаром європейської та світової духовної музики, набуті теоретичні знання закріплювали на практиці в хорових колективах різних церков. Тут починав стрімку кар’єру брат Кирила Розумовського Олексій, гордість школи — світочі світового мистецтва Максим Березовський та Дмитро Бортнянський. У Глухові, за переказами, співав юний Григорій Сковорода.