Про це директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін розповів в інтерв’ю газеті «Урядовий кур’єр».
«Наш приклад наочно показує, що буває, якщо Росії вчасно не вчинити опору. Що відбувається, якщо дати можливість обжитись у вас — спонсорувати політиків, формувати на власний розсуд ваш інформаційний простір, проштовхуючи на державні посади своїх агентів впливу (які починають розвалювати систему держуправління зсередини). Ми все це пройшли й заплатили надто високу ціну за свою довірливість і небажання дивитися на світ без рожевих окулярів. Ми готові робити все, щоб таку саму ціну не довелося заплатити спочатку Європі, а потім і всьому світу», – ноголосив Валодимир Горбулін.
Директор Національного інституту стратегічних досліджень також зауважив, що Україна має чітко усвідомити: ми давно не контрибутори, а донори безпеки. Причому як регіональної, так і міжнародної. Інше питання, що стали ми ними не зі своєї волі, а лише як продукт нашого основного завдання — перемогти у війні заради виживання самої України. Однак це не означає, що ми не повинні цим користуватись у зовнішньополітичних діях. Так, Мюнхенська конференція торік показала, що Україна вже не у фокусі міжнародної уваги, що є інші проблеми та інтереси, які швидко витісняють ситуацію на другий і третій план проблем. І мають рацію ті, хто каже, що якщо ми хочемо й надалі привертати увагу Заходу до наших питань, то нам слід шукати нові форми. Нам треба показати, що ми — розв’язання проблем, а не сама проблема.
Автор книжки «Хроніки передбачень: 2006—2017» вважає, що треба спільними зусиллями посилити боротьбу з ідеологічними основами російської агресії на міжнародній арені. Ідеться про концепцію «руского міра». Вона де-факто вже давно перетворилася на відверто нацистську й шовіністичну, її слід заборонити на міжнародному рівні — так само, як свого часу заборонили нацистську. І для людей (або держав), котрі її просувають, мають бути такі самі правові наслідки, як і для послідовників нацистської ідеології. Адже насправді, говорячи про практичне вираження концепції «руского міра», підкреслює Володимир Горбулін, ми стикаємося зі справжнісіньким «православним ІДІЛом» — на сході України діє (або діяли) відразу кілька різних «православних армій», що творять такі свавілля, які бойовикам ІДІЛу навіть не спадали на думку.