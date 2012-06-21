26-ту річницю заснування Служба зовнішньої розвідки відзначає у непростих умовах гібридної війни, нав’язаної нам Російською Федерацією, як і всьому цивілізованому світові. Саме нині держава, Збройні сили і спеціальні служби набувають унікального досвіду.
«Служба зовнішньої розвідки — одна з небагатьох світових розвідок, яка здатна (і цю здатність довела) проводити активні заходи», — підкреслив Президент Петро Порошенко під час урочистостей.
Він високо оцінює інформаційно-аналітичну діяльність служби. Її розвідувальні дані й доповіді використовують у розробленні документів державного стратегічного планування. Зокрема було ухвалено кілька важливих стратегічних рішень, спрямованих на вдосконалення діяльності державних органів у всіх сферах.
«Вимагаю значного підвищення ефективності роботи розвідників. Служба має й надалі розвиватися, вносити необхідні корективи в роботу, перегруповувати сили й навчитися гнучко реагувати на нові виклики й загрози, які стоять перед нашою державою», — наголосив Президент.
Серед нагальних завдань і пріоритетів у роботі Служби зовнішньої розвідки Петро Порошенко виокремив таке: стати учасником європейської та євроатлантичної розвідувальної спільноти. Цей шлях лежить через розбудову взаємної довіри й посилення практичної взаємодії, зокрема через проведення спільних операцій з партнерами з Євросоюзу та НАТО. «Це абсолютно логічно, оскільки ми маємо спільних ворогів», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.
«Принагідно доручаю до кінця грудня подати мені концепцію оптимізації Служби зовнішньої розвідки України відповідно до стандартів Північноатлантичного альянсу. Досвід щодо стандартів Альянсу ви маєте добрий. І вимагаю імплементації його в нормативні документи», — сказав Президент.
Також серед завдань структури Президент визначив ефективні виявлення небезпеки й викликів українським інтересам і протидію їм, захист національних інтересів у політичній, економічній, енергетичній, науково-технічній і військово-технічній сферах, розвідувальне супроводження питань участі України у створенні та функціонуванні міжнародних і регіональних систем колективної безпеки, ефективну боротьбу з розповсюдженням зброї масового знищення, піратством, міжнародним тероризмом.
Під час урочистостей окремі співробітники Служби зовнішньої розвідки отримали державні нагороди й сертифікати на службове житло.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»