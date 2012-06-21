Косівський районний суд Івано-Франківської області визнав легендарного сотенного УПА (псевдо «Кривоніс»), багаторічного радянського політв’язня 94-річного Мирослава Симчича необґрунтовано засудженим і таким, що підлягає реабілітації. Нарешті на 27 році незалежності України поставлено крапку в абсурдній ситуації щодо ветерана визвольної боротьби, на якому стояло клеймо судимості, яким його затаврувала радянська система, що давно канула в Лету.
Мирослав Симчич став до лав ОУН у 1930-х, брав участь в акціях і проти полонізації українців, і проти німецької окупації. Особливо виявив себе в післявоєнний час. Під його керівництвом столиця УПА — селище Космач трималася більш як півроку. В кількох операціях вояки знищили кілька опергруп енкаведистів, на чолі яких стояв генерал Дергачов, що в 1944 році масово репресував у Криму татарів. За цю та інші операції «Кривоніс» увійшов у Літопис УПА і став особливо небезпечним для радянської влади.
Лише 1949 року легендарного сотенного було затримано і засуджено до 25 років ув’язнення. Він не скорився і у спецтаборах, брав участь у протестах та повстаннях, за що йому додали ще 25 років. І лише в горбачовську відлигу, в 1985 році, відбувши в ув’язненні понад 30 років, вийшов на волю.
Нині, попри поважний вік, ветеран УПА працює з молоддю, учнями шкіл, зустрічається з учасниками АТО. Громадськість звернулася до Президента України з проханням присвоїти Мирославові Симчичу звання Героя України.
Степан БОЙКО
для «Урядового кур’єра»