До Центру громадського здоров’я МОЗ надійшло шість повідомлень про підозру на COVID-19. «Цих людей ізольовано. Деякі зразки біологічного матеріалу нині в референс-лабораторії Центру громадського здоров’я, деякі туди доправлять упродовж дня», — доповів на традиційному брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Стан першого в Україні пацієнта з коронавірусом стабільний: температура на ранок була 36,8. Жодних симптомів розвитку пневмонії немає. Кашель послаблюється. Хворий почувається добре, але перебуває під наглядом лікарів. А його дружину доправили до військового шпиталю.
В уряді знайшли шляхи вирішення того, як фінансувати систему надання медичної допомоги інфекційним хворим, зокрема за рахунок фінансування системи готовності до реагування на надзвичайні ситуації. «Ми знаємо, що кількість інфекційних хвороб — це нестабільна кількість випадків впродовж тижня, місяця або року», — пояснив Віктор Ляшко, повідомивши про продовження навчань в інфекційних стаціонарних відділеннях або інфекційних лікарнях.
Система охорони здоров’я буде готова в подальшому виявляти і реагувати на можливу появу нових випадків коронавірусу в Україні. Специфічної терапії для лікування таких хворих не існує. Їм надають симптоматичне лікування у кожній конкретній ситуації залежно від того, як розвивається хвороба.
Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує ймовірність збільшення випадків інфікування китайським коронавірусом в Україні. Про це заявив у Києві представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт: «Суть полягає у готовності галузі охорони здоров’я України протидіяти спалахам цього захворювання в міру продовження реалізації реформи охорони здоров’я». Щоб не підхопити коронавірус, дуже важливо дотримуватися гігієни рук, а також етикету кашлю — використовувати для цього зігнутий лікоть.